Il Comune di Genova assume: 347 nuovi contratti a tempo indeterminato per il 2019

Genova. Trecentoquarantasette nuove assunzioni a tempo indeterminato a Tursi di cui cento nuovi agenti di polizia locale. E’ il piano di assunzioni approvato dalla giunta comunale con delibera del 7 marzo di quest’anno. Le assunzioni saranno fatte entro la fine dell’anno attraverso alcuni concorsi e le graduatorie già esistenti.

Questi i profili richiesti a tempo indeterminato per il 2019: agenti di polizia municipale (75), funzionari di servizi tecnici (45), servizi amministrativi (40), esperti contabili (38), 36 assistenti asili nido, 30 funzionali di servizi amministrativi, 28 insegnanti di scuola di infanzia, 23 funzionari di polizia locale, 23 geometri, 21 addetti ai servizi sociali.

A queste assunzioni si aggiungono le assunzioni in emergenza finanziate dal Governo dopo il crollo di ponte Morandi che sono già stata quasi completate: “Avevamo chiesto 200 unità e ci sono state concesse – ha spiegano l’assessore al personale Arianna Viscogliosi – quindi abbiamo proceduto a 204 assunzioni a tempo determinato per 12 mesi che saranno probabilmente prorogati” In dettaglio si tratta di 140 agenti di polizia locale, 10 funzionali di polizia locale, 20 tecnici cioè ingeneri e architetti , 24 contabili e 10 assistenti sociali. Il finanziamento è di poco meno di sette milioni di euro.

Ancora, a tempo determinato saranno assunte a tempo determinato altre 253 unità destinate soprattutto alla scuola, dai bidelli a insegnanti in sostituzione di quanti possano assentarsi per malattia e maternità. “La politica dell’assessorato – spiega ancora Viscogliosi – è stata quella di sfruttare la massima capacita assunzione. Quest’anno il turn over era al 100% quindi abbiamo proceduto a un piano”

Nelle prossime settimane usciranno i concorsi per i funzionari D, C e geometri che saranno gli ultimi: “Per le altre figure le graduatorie sono pronte e utilizzeremo quelle” conclude l’assessore.

Complessivamente nel triennio 2019-2021 verranno immesse 711 nuove unità a tempo indeterminato. In totale ad oggi i dipendenti di Tursi sono 4937.