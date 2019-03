Genova. La doppietta di Foti non è bastata: il CDM futsal Genova sabato ha ceduto il campo al L84 futsal Volpiano. A Bolzaneto il team genovese è stato sconfitto dai rivali, in una delle gare meno performanti della stagione. Nulla è compromesso, ma rimane della salita.

Dopo un primo tempo concluso in parità, la seconda frazione di gioco ha visto il CDM calare in concentrazione e commettere errori anche ingenui, che hanno consegnato i tre punti agli avversari. Due a tre il risultato finale.

“Una gara al di sotto delle altre disputate in casa, sotto il punto di vista tattico e della concentrazione mentale” è il commento di Michele Lombardo. Il tecnico del CDM, che ha affidato le sue parole alla pagina Facebook della società, non ha giustificato i suoi, cercando invece di suonare la carica per una celere riprese dopo questo passo falso. “Abbiamo fallito troppe occasioni, soprattutto nella prima parte del match – continua Lombardo – Nel secondo tempo, inoltre, abbiamo incassato un gol per colpa di una disattenzione ed un altro per una nostra autorete”.

Il CDM rimane a +6 sulla zona playout, un’area abbastanza tranquilla della classifica, ma il campionato deve ancora vedere le fasi più tese. Il debutto in Serie A2 riserva insomma emozioni a non finire per i tifosi del CDM.

Il campionato osserverà riposo nel prossimo weekend, riprendendo ad aprile. I genovesi giocheranno in trasferta contro il Futsal Villorba il 6 aprile.

Sconfitta pesante per l’Athletic calcio a cinque. I genovesi del campionato di Serie B hanno ceduto al Bagnolo 8-3. La classifica vede l’Athletic al penultimo posto con 15 punti. Insieme ai genovesi anche il Montecalvoli, a 17 la Poggibonsese. Più lontane le altre.

