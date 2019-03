Crederci sempre. Questo il mantra che si ripetono molte squadre sportive. Sicuramente lo fanno anche a Campomorone dove le Ladies dopo il brutto passaggio a vuoto con il Pinerolo, tornano a vincere contro il Romagnano, squadra che naviga nei bassifondi del campionato di Serie C. Mister Pampolini recupera alcune ragazze, ma le undici che scendono in campo sono comunque una formazione rimaneggiata dai molti acciacchi.

Le biancoblù trovano il vantaggio (guarda un po’) con Caterina Bargi che rinnova il confronto con Maria Speranza Levis nella classifica cannonieri appaiando la piemontese a 22 reti stagionali (con buona pace di Piatek e Quagliarella che restano dietro). Liguri che controllano, ma rischiano perché il Romagnano colpisce anche un legno. L’evento risveglia le campomoronesi che reagiscono la chiudono prima con Simosis e poi con Malatesta che si esibisce in un esperimento balistico dalla lunga distanza.

Finisce 3-0 con un risultato che sarà sicuramente utile per il ritorno di Coppa Italia con il Vittorio Veneto, gara ancora aperta. “La vittoria di oggi ci può aiutare anche moralmente – dice Giuseppe Stocchi, vicepresidente biancoblù – dopo quella giornata sciagurata con Pinerolo in cui purtroppo siamo stati falcidiati dagli infortuni. Il dato positivo è il prossimo rientro di Tortarolo che potrà essere un acquisto fondamentale anche in ottica futura. Ora pensiamo a questa settimana, mercoledì sarà una gara importante e aperta contro una squadra organizzata come le venete. All’andata il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ce la giocheremo a viso aperto”.