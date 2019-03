Il camion-icona del crollo in vendita. In rete l’appello: “E’ un simbolo, compriamolo”

Genova. E’ stato il simbolo della tragedia, a pochi centimetri dal vuoto apertosi al posto del Morandi. Per settimane è stata l’immagine più vista al mondo. Oggi quel camion è in vendita, in un concessionario vicino a Bergamo.

Da qualche giorno, infatti, la ditta Italcar che si occupa di commerci di autoveicolo industriali, lo ha messo in vendita, dopo che era stata acquistato da un altro commerciante che ne ignorava la storia.

Ma sono in molti a lanciare l’idea in rete di una acquisto: “è uno dei simboli della nostra tragedia – si legge on line – sarebbe giusto che venisse comprato e conservato”. Un’idea che convince molti ma che lascia perplessi altri: “I simboli sono altro”, oppure “Finirebbe comunque dimenticato in qualche magazzino”.

In attesa che, nel caso, qualcheduno dalle parole passi ai fatti, rimane il dato che Genova e i genovesi hanno bisogno di memoria e di simboli, per aggrapparsi al futuro che ancora non si vede.