Bogliasco. Seconda vittoria esterna stagionale per le ragazze del Bogliasco Bene. Nella sempre calda Catania le biancazzurre di Mario Sinatra superano per 13 a 9 il Torre del Grifo, conquistando 3 punti fondamentali nella corsa ad un posto nella final six.

Partenza a tambur battente per le levantine che trascinate dalle senatrici dello spogliatoio, Rambaldi e Millo, chiudono il primo parziale avanti 3-0. Nel secondo tempo è un’altra veterana, Elena Maggi, a salire in cattedra grazie ad una doppietta che di fatto annulla le prime due marcature delle siciliane.

Nonostante il triplo vantaggio a metà gara la sfida è tutt’altro che chiusa. Le etnee infatti non mollano di un centimetro e a metà della terza frazione riescono a riequilibrare la sfida con quattro reti in rapida sequenza inframezzate dallo squillo di Giulia Cuzzupè. Da lì in poi è però Dafne Bettini a prendersi la scena, prima chiudendo il terzo parziale con una doppietta e poi migliorandosi nell’ultimo quarto mettendo a segno altri tre gol. Un pokerissimo quello della giovane bogliaschina al quale si aggiungono gli acuti di Rambaldi e Rogondino a chiudere il tabellino.

Soddisfatto per il risultato, un po’ meno per la prestazione il commento a fine partita di Mario Sinatra: “Abbiamo iniziato molto bene, raggiungendo subito un buon vantaggio. Poi però ci siamo rilassate e loro sono state brave a tornare in gara e a pareggiare i conti. Nel finale abbiamo poi nuovamente cambiato marcia andando a prenderci questi tre punti molto importanti. Diciamo che in linea di massima potevamo far meglio ma su di noi ha pesato anche il fatto di avere addosso una trasferta iniziata questa mattina alle 5“.

Il tabellino:

Ecogruppo Torre del Grifo Village – Bogliasco Bene 9-13

(Parziali: 0-3, 2-2, 4-3, 3-5)

Ecogruppo Torre del Grifo Village: Maimone, Esposito, Bucisca, Bucchieri, Vitaliti 1, Morrison 3, Battaglia 2, De Mari, Murè, Longo, Marletta, Stankovianska 3, Mirabella. All. Malato

Bogliasco Bene: Malara, Cocchiere, Mannai, Cuzzupè 1, Santinelli, Millo 1, Maggi 2, Rogondino 1, Bettini 5, Rambaldi Guidasci 3, Crovetto, Mauceri, Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Lo Dico e Schiavo

Note. Uscita per limite di falli Battaglia nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torre Del Grifo 1 su 7; Bogliasco 10 su 14 più 1 rigore segnato.