Il blucerchiato Defrel alla guida ubriaco sfugge alla polizia e si schianta nella notte in corso Europa

Genova. Patente ritirata, polizia locale, stradale e di stato mobilitate, una brutta figura per lui e per la società: il tutto al termine di una giornata non certo positiva, se ci mettiamo anche la sconfitta in campionato.

Nella notte, intorno alle 3, il giocatore della Sampdoria Grégoire Defrel (in prestito dalla Roma) è stato protagonista di una fuga in auto da un controllo della polizia. Con la sua Mercedes è andato a scontrarsi con altre vetture parcheggiate in corso Europa, nel levante cittadino. A sorprenderlo la Polstrada, che ha chiamato in ausilio una volante, che alla fine ha intercettato l’attaccante che è risultato con un tasso alcolemico sufficiente a fargli ritirare la patente.

Non solo. La polizia locale gli ha notificato un omesso controllo del veicolo. Ora bisognerà capire se, come è già avvenuto in passato con altri giocatori e altre società, la Sampdoria farà scattare alcuni provvedimenti.

Nello schianto il giocatore non ha riportato ferite, tanto che ha rifiutato cure mediche e trasporto in ospedale.