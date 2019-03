Genova. Sono sbarcate da un cargo neppure troppo appariscente, nelle prime ore di questa mattina, le componenti delle maxi gru d’acciaio che saranno necessarie a smontare la pila 8 di ponte Morandi, e almeno tutte le altre pile sul lato ovest.

La crawler crane è arrivata dall’Olanda al terminal Steinweg – Gmt a ponte Eritrea, nel porto commerciale, smontata in numerosi pezzi che dovranno ora essere trasportati nel cantiere attraverso le strade portuali e quelle cittadine in un via vai da un centinaio di trasporti anche eccezionali.

Le stime per l’allestimento e il montaggio delle maxi gru cingolate parlano di circa una settimana, più probabilmente 8 giorni. Lo smontaggio della pila in cui Arpal ha riscontrato la minima presenza di amianto non inizierà dunque entro la fine del mese di marzo, giorno in cui la struttura commissariale ha ancora fissata la data di inizio ricostruzione. Non è escluso che una posa della prima pietra, più o meno simbolica, possa comunque arrivare.