Giugiaro, a tre giorni dall’incontro con i lavoratori l’azienda annuncia il trasferimento di altri macchinari

Genova. Nella giornata di oggi la direzione della Giugiaro Architectures ha comunicato al personale che domani, 20 marzo, saranno trasferiti da Genova a Verona altri macchinari e attrezzature dal sito genovese. Questo a tre giorni dall’incontro organizzato dall’assessore comunale Giancarlo Vinacci con l’amministratore unico Alberto Fumagalli e le parti sociali.

“La Fiom Cgil – si legge in una nota – invita nuovamente l’azienda a non procedere al trasferimento dei macchinari e di attendere almeno sino alla conclusione della riunione di venerdì prossimo. In caso contrario sarà obbligata alla mobilitazione per evitare lo svuotamento del sito produttivo di Genova”.

Sono 32 i lavoratori che rischiano di restare senza un posto. L’offerta della proprietà è stata quella di un “risarcimento economico ad ogni singolo lavoratore di circa 2 mila euro”. Alcuni potrebbero essere trasferiti nella sede di Verona, ma non tutti.