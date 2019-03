Genova. “Il segreto di un buon gelato è farlo con amore, come se uno lo preparasse per se stesso. E poi un gelato, così come un piatto di cucina, deve essere fonte di emozioni e aprire un dialogo con chi lo degusta”. – Mario Rivaro, uno dei maestri gelatieri genovesi spiega così l’arte del gelato, alla vigilia della settima giornata europea, che si terrà il 24 marzo e che sarà dedicata Tiramisù.

Il gusto, a base di caffè e cacao, sarà rivisitato e personalizzato anche dalle gelaterie della Liguria. “Questa è un’industria alimentare che ha circa 1500 addetti e un buon fatturato – spiega Luca Costi, segretario regionale di Confartigianato Liguria – ma che ha anche un forte impatto sull’accoglienza visto che il gelato italiano è riconosciuto in tutto il mondo. Abbiamo un marchio regionale, siamo la prima regione ad averlo adottato, al quale aderiscono 68 gelaterie, e che contraddistingue gli artigiani gelatieri liguri. È un marchio controllato dal sistema delle camere di commercio e che prevede un disciplinare, con una grande attenzione, quindi, nei confronti dell’utente”.

Il gusto, tipico tra l’altro della tradizione dolciaria italiana, si potrà assaggiare nelle varie interpretazioni in tutte le gelaterie liguri che prenderanno parte all’iniziativa e che esporranno, per l’occasione, l’apposita locandina.