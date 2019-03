Genova corteggia gli influencer del turismo e si rilancia sui social

Genova. Sono arrivati ieri a Genova, per una due giorni in occasione del ritorno delle navi di Costa Crociere nel nostro porto.

Gli influencer Luca Pezzolo e Alessandro Zorzin (www.instagram.com/the_globbers/), Roberta Mazzone (www.instagram.com/_lagiuditta/), Matteo Acitelli (www.instagram.com/matteoacitelli/), Giulio Pugliese (www.instagram.com/giuliopugliese/), ospiti del Comune di Genova, sono stati accompagnati in un tour guidato alla scoperta della nostra città, per promuoverla come meta per i crocieristi sui loro canali social.

La visita si è concentrata sul patrimonio Unesco, sugli scorci di Castelletto e del Porto antico, sulle tradizioni e i sapori dei vicoli con le sue botteghe storiche, ma anche sulle celebrazioni a bordo di Costa Fortuna.

Le star di Instagram hanno molto apprezzato Genova, che hanno definito “affascinante e piena di sorprese, un luogo dove tornare”, come testimoniano le immagini (in allegato) che già hanno pubblicato sui loro canali.