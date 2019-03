Vado Ligure. Finisce in parità, 1 a 1, tra Vado e Genova Calcio. La formazione di mister Roberto Balboni si prende la soddisfazione di fermare la capolista, reduce da otto vittorie consecutive, ma torna a casa con il rammarico per essere stata raggiunta nel finale di gara.

La squadra genovese ha giocato una buona partita, mostrando solidità, subendo il gol del pari solamente poco prima dello scadere. “Sono molto fiero ed orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare – dichiara l’allenatore -. Sapevamo di giocare contro una squadra in salute, che ci ha messo in difficoltà parecchie volte, però siamo stati sempre pronti a ripartire e abbiamo avuto le nostre occasioni. Le hanno avute anche loro, che in attacco hanno ottimi giocatori. Peccato, perché una volta passati in vantaggio abbiamo avuto addirittura la possibilità di fare il 2 a 0 con la punizione di Giambarresi che ha toccato il palo ed è uscita ma se era in porta. Poi alla fine c’è stato questo gol, sfortunatamente c’è stata anche la deviazione, la palla sembrava fuori, è stata deviata e si è infilata nell’angolo”.

Restano da giocare tre partite e i biancocrociati sono al quinto posto in classifica. “A sette giornate dalla fine abbiamo pensato solo a cercare di fare più punti possibile e non guardare la classifica – spiega Balboni -. Stiamo facendo sempre punti tutte le domeniche, ci sono ancora tre partite e vedremo di fare il massimo. Dobbiamo ancora giocare con la Rivarolese; alla fine tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati”.