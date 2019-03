Genova. “E’ stata una partita difficile, giocata con una compagine forte e tosta come l’Imperia, la rete realizzata dopo trenta minuti di gioco ci ha galvanizzati, visto che venivamo da una serie di partite dove facevamo fatica a segnare, nonostante le buone prestazioni”.

Edoardo Massara parte ad analizzare il match con i nerazzurri, dal suo goal, che ha gettato le basi del successo.

“Ultimamente abbiamo sofferto infortuni ed acciacchi vari, ragion per cui la vittoria corona la bella prestazione di una squadra, con tanti giovani presenti all’interno della squadra… tutti abbiamo giocato con qualità, mettendo in campo entusiasmo e voglia di vincere, ci godiamo il successo ed il terzo posto in classifica”.