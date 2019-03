Complimenti all’Inter che ha dominato in lungo e in largo il campionato di Serie B femminile, ma per le ragazze del Genoa Women i pensieri sono altri, ovvero ad una classifica che non condanna ancora le rossoblù, ma che naturalmente non fa dormire sogni tranquilli a mister Piazzi. Al “Tombolato” di Cittadella arriva un’altra dura sconfitta per le liguri con un netto 4-0 con cui le Lady Granata hanno superato le genovesi.

Le padovane fanno la gara, mentre il Genoa si chiude a difesa del fortino per poi cercare le ripartenze. Brividi in avvio con due occasioni per Zorzan, che spreca graziando le rossoblù. Poi al 36° Yeboaa è brava e fortunata nel rimpallo che le consente di presentarsi a tu per tu con Pignagnoli e infilarla.

Venete al comando delle operazioni anche nel secondo tempo, ma il Genoa c’è e non molla tenendo bene anche il campo. Il raddoppio arriva solo all’80° con Kastrati servita da un bel cross di Ciampanelli che trova sguarnita la retroguardia ligure ed è 2-0. Da qui il Genoa tira i remi in barca e subisce altre due reti. Al 91° Kastrati firma la doppietta ringraziando Meggiolaro che fa tutto benissimo e serve la sfera su un piatto d’argento per l’attaccante che non può sbagliare. Poker all’ultimo secondo firmato Rigon che di testa chiude i conti lasciando al penultimo posto il Genoa, che però può ancora fare la corsa per i playout su Cesena e Arezzo.