Genoa International Music Youth Festival, tutto pronto per il terzo concerto. Serata dedicata ai musical

Genova. Il terzo appuntamento del Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) previsto per mercoledì 6 marzo alle 21 a Palazzo Ducale (ingresso libero) è dedicato al musical, una delle forme di spettacolo più originali e affascinanti dell’età contemporanea che ha ottenuto la sua consacrazione mondiale con il cinema sonoro, pur essendo essenzialmente un genere teatrale molto antico, che ha saputo fondere alla perfezione la parola cantata e recitata, la musica e la danza.

Sul palco la compagnia Cromosuoni che, insieme ai due straordinari solisti Marco Caselle e Noemi Garbo, propone una carrellata di brani tratti dai musical di maggior successo: West Side Story,Moulin Rouge, The Lion King, Chicago, Principe Ranocchio, Christmas Carol, Beauty and the Beast, La Sirenetta, Notre dame De Paris, Jesus Christ Super Star, Grease, Phantom of the Opera, Cabaret, Cats, The Greatest Showman. Conduce la serata Alessandro Damerini.

I Cromosuoni sono un insieme vocale nato a Genova nel 2015 dalla passione di giovani cantanti solisti, che sotto la direzione di Maya Forgione, hanno saputo trasformare la loro condivisa passione in un vero e proprio lavoro.

Ecco la formazione dei Cromosuoni:

Krizia Mele, Maya Forgione, Sara Capaldini, Nicole Martinelli, Carlotta Lantero, Irene Cadenelli, Stefania Autieri, Caterina Ippolito, Nicole Panzironi, Emanuela Leboffe, Elisabetta Canu, Cristina Costanzo, Chiara Andriani, Enrica Bosisio, Gianluca Bellantone, Giorgio Ratto, Gabriele Gualtieri, Giovanni Sighinolfi, Giovanni Faraci, Stefano Urboni e Mirco Pilo.

La loro incredibile versatilità li trasporta in una dimensione ampia e moderna, attraverso diversi generi dal Gospel al Musical, che interpretano con nuovi incastri vocali, reinventando il concetto di “coro”.

Sostenuti dal coro due solisti di eccezione, Marco Caselle e Noemi Garbo, sul palco come musical performer. Insieme sono stati i protagonisti dei principali musical prodotto dalla Compagnia BIT “A Christmas Carol” e “Il Principe Ranocchio” i cui tour hanno toccato le principali città italiane. Caselle è anche l’autore musicale e liricista di questi musical oltre ad esserne il protagonista principale affiancato da Noemi Garbo nei ruoli della Principessa Lilian in “Il Principe ranocchio”; e in ben due ruoli in “A Christmas Carol”, in cui interpreta: Mina, la fidanzata del giovane Ebenezer Scrooge e la Signora Wilson, la venditrice di dolciumi.

Il GIMYF, quest’anno alla sua prima edizione, nasce da un’idea dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), realizzata grazie alla coorganizzazione con il Comune di Genova e alla collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico Eventi. Il presidente di AICU Lorenzo Tazzieri è il direttore artistico di GIMYF, coadiuvato e supportato dal project manager Alberto Macrì.