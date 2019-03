Forte traffico a Genova: tre veicoli in panne in sopraelevata

Genova. Due sono già stati rimossi, ma le ripercussioni sono comunque ancora notevoli.

In una mattinata di piogga il traffico cittadino ha subito non uno, ma ben tre “colpi”. La polizia locale riferisce di tre veicoli in panne (ad altezze diverse) in sopraelevata. Due in direzione Levante e uno in direzione Ponente.

Forti rallentamenti dunque sulla Aldo Moro, ma anche sull’Aurelia (corso Aurelio Saffi e corso Quadrio).