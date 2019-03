Foce, corto circuito in pizzeria: prende fuoco la cappa. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via della libertà per una fuoriuscita fumo da una pizzeria.

L’allarme è stato lanciato dagli stessi titolari dell’esercizio: alla base del piccolo rogo il malfunzionamento della cappa aspiratrice.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di limitare i danni alla solo apparecchiatura elettrica, evitando che l’incendio si allargasse, con tutte le conseguenze del caso.