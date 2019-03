Fiera Primavera, tutte le novità per la casa e l’outdoor

Genova. Per un tocco di aria fresca o per un cambiamento in grande stile la 50^ Fiera Primavera, in programma nel quartiere fieristico del capoluogo libero dal 29 marzo al 7 aprile, è il momento più atteso per i grandi e i piccoli acquisti per la casa e l’outdoor.

Cucine, ambienti giorno, zone notte e camerette per bambini, ma anche infissi, complementi e un grandissimo assortimento di divani e materassi sono il cuore di Pianeta Casa, con tutte le ultime novità in fatto di tendenze e materiali. Diecimila metri quadrati di esposizione, l’intero piano terreno del padiglione Blu dedicato agli arredi, grazie alla presenza di aziende provenienti da tutta Italia e alle aziende associate Federmobili Ascom Genova, portavoce del design 100% Italiano e dell’alta qualità dei prodotti, dei materiali e delle finiture proposte. Tra le caratteristiche di spicco, la progettazione su misura e il trasporto e montaggio garantiti.

Per chi può contare su spazi all’aperto Fiera Primavera presenta, sulla banchina antistante il padiglione Blu, un’ampia gamma di arredi da giardino in legno, plastica, metalli e materiali ultra-resistenti, tra cui spiccano bellissimi tavoli in lava, ombrelloni e sedute di ogni foggia e gazebo di tutte le misure. E poi, sempre in tema di outdoor e dintorni, caminetti, forni, barbecue, stufe tradizionali e a pellet.

Un mare di profumi e di colori attende, nel piazzale d’ingresso, tutti gli amanti del verde. A Orto e giardino i “pollici verdi” possono sbizzarrirsi negli acquisti di piccole aromatiche e di piante da frutto, di agrumi, stagionali, piante fiorite e piante grasse, anche da collezione, uniti a qualche buon consiglio per il posizionamento migliore, le innaffiature e i rinvasi. Per migliorare la vita quotidiana in casa spesso basta poco e allora spazio e voce ai “dimostratori” con utensili sempre nuovi per la cucina, le pulizie e il bricolage.

L’ingresso a Fiera Primavera è gratuito e l’orario di apertura è extralarge: da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 22:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 23:00, domenica 7 aprile chiusura alle 21:00.