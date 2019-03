Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto: il rinvio in caso di pioggia sarà deciso domani mattina

Genova. C’è grande attesa come ogni anno a Bolzaneto per la storica Fiera di San Giuseppe che porta visitatori in Valpolcevera da tutta la città per passeggiare e fare acquisti tra i 250 banchi di ambulanti tra cui i rivenditori di animali da cortile, piante e fiori, salumi formaggi e abbigliamento.

Dopo il rinvio dello scorso anno dovuto alla pioggia, anche quest’anno il meteo non è troppo favorevole. Per domani le previsioni parlano di possibili piovaschi che potrebbero rovinare la festa del quartiere. Per questo in caso di pioggia potrebbe essere deciso un rinvio a domenica 24 marzo.

E’ l’assessore comunale al commercio Paola Bordilli che spiega come funziona: “In caso di allerta il rinvio è automatico – spiega – mentre in casi come questo la decisione verrà presa direttamente in loco domenica mattina e sarà una decisione condivisa tra gli operatori e gli uffici tecnici del Comune”.

Intanto incrociando le dita per il meteo, ribadiamo le strade interessate dalla manifestazione e i divieti che scatteranno a mezzanotte:

Le strade interessate alla manifestazione fieristica sono: via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto.

Dalle ore 00,00 alle ore 24 del 17 marzo è istituito il divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nelle seguenti strade: via Bolzaneto, (lato est), dalla Chiesa di N.S. della Neve a via Giro del Vento, via Bolzaneto, (lato ovest) da via P. Pastorino a via Giro del Vento, via Zamperini (ambo i lati), via Bettini (ambo i lati), via Bonghi (ambo i lati), via O.Doria (ambo i lati), via Stuparich (ambo i lati), Via Asolone (ambo i lati), via Giro del Vento (tratto compreso tra la Via Bolzaneto e la Via Geminiano e tra la Via Bolzaneto e la Via C. Reta su ambo i lati), piazza Savi ( su ambo i lati), via Pasubio (su ambo i lati).

In via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di circolazione. Nella zona adiacente a via Pasubio, staccata dall’area principale della manifestazione, sono stati organizzati 4 posteggi riservati agli allevatori di animali.