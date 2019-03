Festival di Limes, a palazzo Ducale arriva il premier Giuseppe Conte

Genova. Arriverà anche il premier Giuseppe Conte per la giornata di apertura della sesta edizione del festival di Limes, ospitata come sempre nello scenario di palazzo Ducale. Conte parteciperà a una chiacchierata con il direttore della rivista di geopolitica Lucio Caracciolo.

L’appuntamento è alle 18 di venerdì 8 marzo. Titolo dell’appuntamento con il premier “Il mondo visto dall’Italia”.

Il premier dovrebbe restare a Genova poco più di due ore: prima del dibattito potrebbe visitare la mostra cartografica di Laura Canali “L’Italia tutta intera” in esposizione al Ducale. Al termine dell’incontro ripartirà in aereo per Roma.

Smentita al momento ogni ipotesi che il presidente del Consiglio possa fermarsi a Genova per assistere all’esplosione della pila 8 del ponte Morandi che dovrebbe avvenire alle 11 di sabato 9 marzo.

Il Festival di Limes, che durerà da venerdì 8 a domenica 10 marzo quest’anno avrà come tema “Una strategia per l’Italia”: come recuperare all’Italia una dimensione geopolitica autonoma che le restituisca spazi di manovra senza negare la complessa realtà che ci circonda, con i suoi vincoli e i suoi condizionamenti.