Federico Rebaudi conquista i campionati universitari di tennis del Cus Genova

Genova. Nel weekend scorso, sabato 16 e domenica 17 marzo, si sono ufficialmente conclusi i campionati universitari di tennis organizzati dal Cus Genova, destinati chiaramente a studenti iscritti all’Università.

Il titolo universitario è andato al cussino Federico Rebaudi, 2.8 di Odonotoiatria, capace di superare in finale per 6/2 6/3 Vittorio Manzone, 2.6 di Scienze Motorie.

Il torneo, un open maschile, ha fatto registrare 27 partecipanti di classifica da 4.4 al 2.6. Le facoltà di provenienza sono state le più disparate: da medicina ad ingegneria, da scienze politiche ad economia, da scienze motorie a matematica.

In finale, come detto, si sono affrontati Rebaudi e Manzone, vincenti in semifinale rispettivamente contro Guglielmo Merighi per 7/5 6/4 ed Emanuele Ceppellini per 6/4 6/4.

Si sono registrati sei iscritti in più rispetto alla passata stagione, con le sfide disputate tra i nuovi campi in green set di via Monte Zovetto e Valletta Puggia.