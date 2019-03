Ex Stoppani, nella notte arriva il decreto per proroga commissariamento. La bonifica non si ferma

Genova. Il governo proroga il commissariamento per la messa in sicurezza dello stabilimento della ex Stoppani di Cogoleto. La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, su proposta del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Dal decreto, “Misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto”, sono state attributi al prefetto funzioni speciali con le quali potrà agire in continuità a quanto fatto sino a ora “una bella notizia per i liguri e per tutto il paese”, ha commentato il ministro.

“Non c’è più il rischio di contaminazione dalla fuoriuscita di cromo esavalente – in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente – il prefetto di Genova curerà la realizzazione degli interventi tramite un soggetto attuatore per completare il lavoro di bonifica e per restituire definitivamente il sito ai suoi abitanti. Da ligure non posso che essere soddisfatto per una vicenda alla quale ho lavorato in prima persona mettendo sempre al primo posto l’ambiente, la salute e la sicurezza dei cittadini”