Edilizia scolastica, dal Miur finanziamento per interventi su sei edifici

Genova. La Giunta ha approvato oggi, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Manutenzioni e alle politiche per lo sviluppo delle Vallate (Manutenzione del patrimonio comunale istituzionale scolastico) Paolo Fanghella, interventi presso le scuole elementari Don Bosco (via Coronata), De Amicis (piazza Durazzo Pallavicini), Prato (via Struppa) e Manfredi (via Donato Somma) e le scuole medie Volta (via Cornigliano) e Cantore (corso De Stefanis).

I lavori riguarderanno il rifacimento dei controsoffitti dei sei plessi scolastici; i progetti di intervento, in sintesi, prevedono la demolizione totale dei controsoffitti esistenti nei vari locali, la posa di idoneo nuovo controsoffitto a norma, la coloritura dei locali interessati dagli interventi e il ripristino dell’impianto di illuminazione nei locali oggetto di intervento.

Gli interventi comporteranno una spesa di € 253.611,63, interamente finanziata con finanziamento MIUR.