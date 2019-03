Eccidio di Cravasco (Campomorone), domenica il 74° anniversario

Campomorone. Domenica 24 marzo 2019 si ricorda il 74° anniversario dell’eccidio dei martiri di Cravasco. L’eccidio di Cravasco è avvenuto alle 4 del mattino del 23 marzo 1945, vennero giustiziati 17 detenuti politici a Cravasco, come rappresaglia per l’uccisione, in quella località, di nove tedeschi in uno scontro con la brigata Balilla.

La manifestazione si svolgerà con il seguente programma: ore 9.15 raduno dei partecipanti presso la Chiesa di Cravasco; ore 9.30 santa messa in suffragio; ore 10.15, deposizione delle corone con il saluto di Paola Guidi, sindaco di Campomorone.

Orazione ufficiale di Giacomo Ronzitti, presidente dell’Istituto ligure per la storia della resistenza e dell’età contemporanea “Raimondo Ricci”.