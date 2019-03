Santa Margherita Ligure. Condizioni climatiche perfette presso lo stadio Nino Ciccione di Imperia per disputare una bella partita.

I nerazzurri sbloccano subito la partita al 5° con il capitano Ambrosini che riceve palla su cross tagliato dentro l’area di rigore da Costantini, Ambrosini stoppa di petto e conclude al volo sul primo palo.

Al 21° buon scambio dalla fascia destra tra Fazio e Castagna con quest’ultimo che prova la conclusione ma non trova la porta. La Sammargheritese prova la prima conclusione verso la porta difesa da Trucco al 43° con Masi ma il tiro esce a lato porta.

Secondo tempo. Al 48° prova Gallio una conclusione a scendere ma il suo tiro non trova la porta per poco. Al 61° occasione per gli ospiti con un pallonetto, con Trucco in uscita alta, di Calvo che però finisce alto sopra la traversa. Al 74° bel tiro di Fazio in proiezione offensiva che dalla trequarti avversaria prova la conclusione di prima intenzione ma colpisce il palo.

Al 75° intervento prodigioso di Trucco che respinge con le gambe una conclusione ravvicinata di Pezzi. All’82° la traversa nega la gioia del gol a Castagna che su lancio di Fazio dalla difesa si ritrova a tu per tu con Raffo, il suo tiro però finisce sul legno alto. All’87° ultima occasione della partita sui piedi del subentrato Roda che dopo essersi liberato dell’avversario rientrando sul destro prova il tiro a giro all’incrocio dei pali ma il suo tiro non trova la porta.

Il tabellino:

Imperia – Sammargheritese 1-0 (p.t. 1-0)

Formazioni

Imperia

1 Trucco 2 Fazio 3 Ambrosini 4 Martelli (72° Risso) 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo (46° Roda) 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Tahiri

A disposizione: 12 Messina 13 Pelliccione 14 Correale 15 Franco 16 Risso 17 Roda 18 Mella 19 Corio

Sammargheritese

1 Raffo 2 Delcielo (56° Guariniello) 3 Gallio 4 Sanguinetti 5 Virzi 6 Mortola 7 Cilia 8 Cesaretti 9 Calvo 10 Masi (88° Guarella) 11 Pezzi (79° Amandolesi)

A disposizione: 12 Calori 13 Guariniello 14 Maucci 15 Ori 16 Guarella 17 Amandolesi 18 Neirotti

Ammoniti:

Imperia: 15′ Fazio, 81′ Di Lauro