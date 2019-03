Doria, “Adesso il mercato non esiste c’è solo la Samp”

Genova. Anche se Giampaolo, in conferenza stampa, dice che “adesso il mercato non esiste, c’è solo la Sampdoria” e giustamente aggiunge “che se non viene inculcata la fidelizzazione alla Sampdoria, si finisce per vedere anteposti gli obiettivi personali, a quelli di squadra… non di meno le voci di mercato continuano ad essere inarrestabili… a partire sa quelle che riguardano proprio l‘allenatore blucerchiato, dato tra i papabili per la panchina della Roma, nel prossimo campionato.

E bene fa, il mister, a dichiarare nella stessa conferenza alla vigilia del match contro l’Atalanta, a ribadire il concetto di un salto di qualità, nell’ambiente genovese, indispensabile per evitare che la Samp venga considerata “un club di passaggio”, invece di una squadra dove poter giocare per traguardi importanti.

Nei giorni scorsi, infatti, sono circolate le voci dei possibili addii di Walter Sabatini e Carlo Osti, destinazione Bologna, mentre adesso (per Osti) si parla della precitata Roma…

Joachim Andersen è invece “sulla bocca di tutti”… c’è chi lo da all’Inter, chi alla Juventus… per non parlare del Manchester United e Tottenham (oltre la Manica) e svariate società della Bundesliga e “last, but not least” (ultimo, ma non per importanza) del Paris Saint Germain…

Speriamo che il danese dia retta ai consigli di Giampaolo, perché domenica, lui e Omar Colley non avranno tempo di pensare al mercato, di fronte al trio Ilicic, Zapata e Gomez...