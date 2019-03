Donne per la libertà, all’auditorium del Carlo Felice l’8 marzo di Anpi e Cgil

Genova. Venerdì 8 marzo alle ore 14,30 presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova si terrà l’evento pubblico organizzato da Camera del Lavoro, Sindacato Pensionati Cgil Genova e Anpi provinciale dal titolo “Donne per la libertà”.

Nell’incontro si parlerà di diritti di ieri e di oggi partendo dalle esperienze genovesi femminili della Resistenza, delle grandi lotte femministe degli anni settanta, dei coordinamenti donne Cgil, per arrivare all’oggi dove molte conquiste di allora vacillano. Diversi sono gli esempi a livello nazionale, ad esempio con il Decreto Pillon, ma anche genovesi dove la Giunta ha approvato il registro delle famiglie, dove per tali sono identificate solo quelle tradizionali. Insomma un clima pesante che si misura quotidianamente con molti episodi di intolleranza non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti del diverso e dello straniero. Per non parlare della vera emergenza che è quella della violenza sulle donne che purtroppo non conosce crisi.

Di questo e di molto altro parleranno gli ospiti che si alterneranno negli interventi coordinati dalla giornalista Donatella Alfonso: Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro di Genova, Luca Borzani storico, Arianna Cesarone Vice Presidente Anpi, Vera Lamonica Spi Cgil Nazionale, Carla Nespolo Presidente Nazionale Anpi, Patrizia Vistori Spi Cgil.

Al termine dell’incontro i partecipanti saranno invitati a partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di Meno con partenza alle ore 18 da piazza Caricamento.