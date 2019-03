Genova. Il campionato di Serie C della pallavolo maschile è giunto alla quattordicesima giornata. La capolista Volley Laghezza ha confermato prima posizione e vantaggio sulle inseguitrici. In coda tre squadre sono divise da un solo punto.

Il Volley Laghezza ha avuto la meglio in tre set sul Santa Sabina. I genovesi padroni di casa hanno cercato di frenare la capolista, conquistando più di 20 punti nei primi due set. La squadra bianconera, però, si è dimostrata solida e cinica e ha così portato a casa il bottino pieno.

Alle sue spalle la Zephyr Trading La Spezia ha preso la seconda piazza in solitaria. Merito certo della vittoria contro Finale, ma anche del KO al tie break dell’Admo volley, rallentata e quasi fermata dalla Sant’Antonio Spazio Genova. Il team spezzino conquista tre punti lasciando sul campo solo il secondo set, in una gara abbastanza lineare. La Admo, invece, è stata protagonista di una vera battaglia: prima in vantaggio, poi recuperata e sorpassata, riesce a vincere il quarto set. Il tie break, però, si chiude 15-13 per i padroni di casa, che rinforzano la quarta posizione nella serie.

Si avvicina, però, la Spinnaker. I savonesi a Lago Figoi vincono per tre set a zero con la Colombo e incassano tre punti. Vittoria in trasferta anche per la Pallavolo Futura Avis Bertoni. Ad Ameglia il Volley Colombiera Sarzana project cede il match al tie break, dopo essere stata due volte in vantaggio.

Chiude il quadro della giornata la vittoria della 3 Stelle villaggio contro la Grafiche Amadeo. I padroni di casa a Chiavari si impongono per tre set a uno, sorpassano il Santa Sabina e raggiungono a 17 punti Finale e Futura.

Sabato e domenica si disputerà il quindicesimo turno della serie. La capolista sarà a Finale, mentre la Admo e la Zephyr si affronteranno a Lavagna in uno degli incontri più importanti della stagione.