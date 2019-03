Genova. Primo domenica di marzo che comincia con il cielo sereno che si manterrà tale per buona parte della giornata.

Nel pomeriggio invece rapido aumento della nuvolosità che preannuncia qualche sgocciolio già stasera e piagge per la giornata di domani. Come spiegano i meteorologi di Limet quindi oggi “al mattino cieli per lo più sereni, a parte qualche batuffolo di maccaja a largo della costa centrale.

Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità bassa su savonese e genovese, tempo migliore altrove. In serata ulteriore accrescimento della copertura nuvolosa, con la possibilità di qualche debole sgocciolio sul genovese”. I venti saranno deboli/moderati da sud/sud-est, tenderanno a rinforzare nel corso del pomeriggio, specie sui versanti padani. Temperature miti.