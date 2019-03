Dispersi nella notte in bici e t-shirt sull’Aiona, coppia di bikers messa in salvo dai vigili del fuoco

Val D’Aveto. Brutta avventura durata tutta la notte, per fortuna senza gravi conseguenze, per due ciclisti, un uomo e una donna sui 35 anni, soccorsi all’alba di oggi dai vigili del fuoco.

I due ragazzi, un maschio e una femmina, in maglietta e calzoncini, senza il necessario equipaggiamento per fronteggiare il freddo, si sono persi lungo la rete dei sentieri del monte Aiona, a Borzonasca, in Val D’Aveto. I due biker hanno perso la strada, si sono ritrovati su neve ghiacciata, e non riuscivano neppure a indicare ai loro soccorritori dove fossero finiti. La richiesta di soccorso è partita intorno alle 20. Le ricerche sono durate tutta la notte.

Subito è partita in soccorso la squadra di Chiavari e dalla sede centrale di Genova la squadra specialista SAF. Grazie alle procedure della topografia applicata al soccorso (è stato individuato il punto dove si trovavano i due sportivi. I vigili hanno percorso con i mezzi il sentiero sterrato, innevato e ghiacciaio, che collega la casa della forestale sul monte Penna con il passo del Carighetto. Fermati i mezzi hanno percorso a piedi ancora 1200 m sul versante nord del monte Aiona.

La centrale operativa ha tenuto costantemente i contatti con i 2 ragazzi per rassicurarli e informali dell’evoluzione del soccorso. Raggiunti, li hanno trovati infreddoliti ma in buone condizioni di salute e li hanno tratti in salvo.