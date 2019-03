“Disobbedire a Salvini”, a De Ferrari il presidio a supporto delle ong salva migranti

Genova. Un centinaio di persone hanno partecipato in piazza De Ferrari al presidio di solidarietà sul caso della nave Mare Jonio, e di protesta contro le politiche del governo sul tema dell’immigrazione. “Disobbedire a Salvini” si legge su uno degli striscioni per rilanciare la solidarietà a chi sta provando a “salvare vite in mare”.

Ad organizzare la manifestazione la “Genova accogliente e solidale” che già nei mesi scorsi si era mossa per chiedere l’apertura dei porti alle navi delle ong che soccorrono migranti provenienti dalle coste libiche.

In piazza varie associazioni e partiti tra cui Comunità di San Benedetto, Arci, Genova che Osa e Ora di silenzio contro la Guerra, a cui stanno aderendo in molti: Chiamami Genova, Sinistra Italiana, Cgil, Il Cesto, Dema Genova e altri.