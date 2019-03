Detriti del ponte Morandi, Bucci: “Analisi dicono che non c’è amianto ma valuteremo copertura”

Genova. Non c’è amianto tra i detriti di ponte Morandi che sono stati accumulati a San Biagio in Valpolcevera o almeno così hanno detto le analisi compiute da Arpal a settembre e a ottobre.

“Ora le stanno rifacendo – spiega il commissario Marco Bucci a margine del consiglio comunale – e valuteremo di coprirli, ma dalle analisi effettuate fino ad ora si tratta di rifiuti non pericolosi”.

A compiere le analisi è come sempre incaricata Arpal: “Anche i demolitori fanno le loro analisi ma i dati ufficiali sono quelli forniti da Arpal anche perché si tratta di analisi non semplici visto che si tratta di particelle piccolissime come atomi”.