Derby della Lanterna, la Lega cambia giorno e orario: si giocherà sabato alle 18

Genova. Come previsto, e per fortuna, sono stati modificati orario e data per la disputa della stracittadina genovese tra Genoa e Sampdoria.

Secondo fonti interne alla Lega Calcio, informazioni che dovrebbero essere ufficializzate nelle prossime ore, il match di serie A sarà disputato sabato 13 alle ore 18.

Verrebbero quindi accolte le richieste di praticamente tutta la città, dai tifosi alle istituzioni, che in questi giorni hanno protestato con veemenza contro la prima decisione di disputare la partita più attesa dell’anno (a Genova) lunedì 15 alle 21.