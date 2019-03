Depositi costieri, Bucci apre al dibattito pubblico, “ma prima soluzioni tecniche sul tavolo”

Genova. Tutte le soluzioni sono ancora in corsa, ma l’amministrazione deciderà dopo un dibattito pubblico, “Che però faremo solo con le soluzioni tecniche sul tavolo”.

A dirlo il sindaco Marco Bucci, che ha risposto in aula a diverse interrogazioni sul tema dello spostamento dei depositi costieri di Multedo, riproposto in aula dai consiglieri delle opposizioni.

“Stanno ancora lavorando sulle soluzioni tecniche, e solo dopo discuteremo con i municipi e con i cittadini”.

Nessuna delle tra opzioni sul tavolo, Pra’, Cornigliano e Sampierdarena, è stata scartata dal primo cittadino, che ha aggiunto che si sta ragionando “a diverse eventuali soluzioni per un singolo sito individuato”. Piano A e piano B. Ma niente “piano 0”: “Io non sono d’accordo sul chiuderli e basta, perchè voglio portare avanti questa attività che rifornisce tutto il nord ovest con i prodotti chimici”.

Opzione zero, che però Bucci dice di “rispettare”, quello che non capisce è “chi dice no e basta”. I requisiti su cui si sta lavorando per l’individuazione delle eventuali location sono quelli noti, e sono stati ribaditi dal primo cittadino: allontanamento dalle case di almeno 500 metri (“Anche se la legge non è chiara”), possibilità di una viabilità dedicata, elettrificazione della banchina, nuovi impianti al “top” della tecnologia, mitigazione dell’impatto visivo, e possibilità di ampliare le aziende “come ci è stato richiesto”.

L’iter per lo spostamento degli impianti a rischio di incidente rilevante, quindi, potrebbe avere una capitolo in più, con un dibattito pubblico che potrebbe mettere una contro l’altra le varie delegazioni della città, demandando a questo passaggio la scelta finale.