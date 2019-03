Demolizione ponte Morandi, martedì 5 marzo possibili disagi idrici a Coronata

Genova. Iren Acqua comunica che, per consentire la risoluzione di interferenze tra la rete idrica e le opere connesse alla demolizione ponte Morandi, il giorno martedì 5 Marzo 2019 dalle ore 13:00 alle 17:30 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

 Via Boschetto

 Via dei Sessanta

 Piazza Santuario di Coronata

 Via Ospedale Raffaele

 Via S. Giacomo Apostolo

 Via Paradiso

 Via Col di Lana

 Via Elsa

 Via Monte Guano

 Via Rocche di Coronata

 Via Coronata

 Via Bordone

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. I lavori sono quelli legati allo smontaggio della terza trave gerber, quella tra le pile 5 e 6 del moncone ovest.