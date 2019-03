Demolizione pila 8, in corso la riunione della commissione esplosivi: la decisione entro stasera

Genova. È iniziato alle 9 il sopralluogo della commissione esplosivi al cantiere ovest di ponte Morandi, dove la stessa commissione si sta ora riunendo per discutere sui risultati delle analisi relative alla presenza di amianto all’interno del calcestruzzo della struttura in vista della demolizione della pila 8, prevista per sabato 9 marzo ma non ancora confermata.

Dopo la riunione, la commissione, che include rappresentanti della struttura commissariale, delle aziende impiegate nel cantiere, ma anche prefettura, Arpal, Asl, forze dell’ordine e vigili del fuoco, si sposterà in prefettura per stilare il verbale dell’incontro. La decisione finale sulla demolizione della pila 8 sarà comunicata o dalla prefettura o dalla struttura commissariale.

Intanto in consiglio comunale, nel pomeriggio, il sindaco e commissario Marco Bucci riferirà sul tema rispondendo a un’interrogazione. In ogni modo, a fine giornata, si saprà se sabato la pila 8 sarà abbattuta con l’esplosivo, se ci sarà un rinvio per modificare il piano di demolizione o se si deciderà di rinunciare del tutto a questa modalità.