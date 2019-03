Demolizione Morandi, abbattuti capannoni industriali a levante. Bonifica ordigni bellici sotto pile 10 e 11

Genova. In attesa di sapere quale potranno essere le procedure per l’abbattimento delle pile di quel che resta di Ponte Morandi, l’ATI dei demolitori prosegue con le operazioni relative allo smantellamento dell’infrastruttura.

A ponente si porta avanti la preparazione per l’abbassamento del quarto impalcato tampone, che nei prossimi giorni sarà tagliato e calato a terra, come i tre che lo hanno preceduto, con la demolizione di alcuni capannoni industriali.

Durante la movimentazione delle macerie, come si vede nel video, vapore acqueo viene nebulizzato in quantità, per evitare la dispersione di polvere. Stessa procedura per le strade del cantiere, tenute umide per evitare che le polveri possano alzarsi durante il passaggio dei mezzi.

A levante va avanti il montaggio delle sei torri di sostegno dell’impalcato delle pile 10 e 11. Attualmente sono in corso le bonifiche da ordigni bellici nell’area sottostante la pila 10 e le bonifiche all’interno delle cantine e delle parti comuni negli edifici di via Porro e via