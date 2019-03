Genova. Il taglio del calcestruzzo con il filo diamantato è iniziato nella notte, intorno alle 2, mentre la discesa della quarta trave tampone del moncone ovest di ponte Morandi è scattata alle 12e03 di oggi, venerdì 15 marzo.

Come da programma gli strand jack, i martinetti idraulici, hanno iniziato a fare il loro lavoro calando l’impalcato.

di 11 Galleria fotografica Trave morandi tagliata rimozione quarta









Intanto non c’è ancora un giorno stabilito per la demolizione, con taglio e smontaggio meccanico, per la pila 8. Dopo la rinuncia all’esplosivo, in settimana, dovranno arrivare al cantiere alcune gru in grado di sopportare grosse portati e con largo raggio d’azione.