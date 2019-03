Davide Costa: ancora record ligure nel martello Allievi

Genova. Vola sempre più lontano il martello lanciato da Davide Costa: domenica 3 marzo a Pisa il giovane lanciatore cussino allenato da Valter Superina ha nuovamente migliorato il suo limite regionale nella categoria Allievi (attrezzo da 5 chilogrammi) con 68,39 metri, ovvero quasi tre metri in più rispetto al suo vecchio limite ligure (65,96).

L’aver ottenuto una simile misura del genere in questa fase della stagione significa essere già a buon punto per la stagione outdoor, per provare quest’anno a superare il muro dei 70 metri.