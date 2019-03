Da Costa Foundation un centro di aggregazione per i cittadini di Certosa

Genova. Un centro di aggregazione per il quartiere di Certosa, circa 500 metri quadri in Via Borsieri, in un edificio dietro il mercato che ospita già un asilo, che ospiteranno un centro polifunzionale che comprenderà laboratori, uno spazio di coworking, ma anche locali aperti a momenti di animazione per i cittadini con, tra l’altro, un cineforum. È questo il “regalo” che Costa Crociera ha voluto fare a Genova attraverso la Costa Foundation che, dopo la caduta del ponte, ha avviato molte attività di raccolta fondi.