Genova. Vittoria importante a Saronno per il Cus Genova volley. I ragazzi di Gerardo Grotto si sono imposti con un netto 3-0, al termine di una gara che li ha visti veri dominatori dell’incontro.

Il Cus Genova è stato deciso e determinato in ogni fase di gioco: ottima la prestazione del libero Paolo Alessandrini, ma la pagina Facebook della società genovese ricorda anche le giocate magistrali delle bande Michele Colombini e Federico Donati.

I tre punti sono stati il frutto di una gara condotta sempre in attacco dal Cus. Difficile ed estenuante la chiusura, con ben dieci match ball per il Cus, a testimoniare una sfida comunque complicata. La terza vittoria consecutiva, la prima in trasferta della stagione, giunge in un momento decisivo della stagione e contro una delle rivali più impegnative.

Il decimo posto in classifica è frutto anche di questo successo. Per Grotto e i ragazzi del Cus rimane ancora molto lavoro da fare per garantirsi una primavera serena. La situazione rimane delicatissima, ma il nono posto è a un punto soltanto. Il campionato di Serie B sta risultando difficile e impegnativo come previsto.

La prossima sfida del Cus sarà sabato in casa contro la Mercatò Alba. I piemontesi sono terzi in classifica e non intendono perdere il treno per la promozione.