Crowdfunding per “Senza radici”, il film girato negli sprar anche a Genova e Savona

Genova. Il team di Generazione2000.eu ha aperto a questo indirizzo un crowdfunding per il montaggio e la distribuzione del film “Senza Radici”. Il regista Teo De Luigi “da più di un anno stiamo girando questo Film negli Sprar delle province di Savona, Genova, Torino e nelle varie strutture di accoglienza. Abbiamo incontrato migranti nei progetti del sociale e nei diversi percorsi di integrazione, ma anche nei momenti di sconforto e solitudine. Uno sguardo non neutrale su un dramma contemporaneo”.

“Senza Radici” è il film in cui sono loro a parlare di noi, a raccontare cosa hanno lasciato, i pericoli affrontati, le violenze subite ma anche le speranze per il futuro. Noi li abbiamo ascoltati non come intrusi o come risorse ma semplicemente come persone”.

Attualmente Il film è nella fase di montaggio. Il progetto ha già ricevuto il sostegno di Arcimedia, Caritas Savona-Noli, Comune di Finale Ligure e Coop Coseva, ma si è resa necessaria l’apertura di una ricerca fondi sulla piattaforma fondamentale per terminare questo lavoro.

I sostenitori potranno vedere proiettato il proprio nome nei titoli di coda del film, partecipare alla co-produzione, essere invitati alla prima del film o ricevere a casa una locandina autografata da tutto il team. Il film è dedicato a tutti i volontari di terra e di mare che in questi anni hanno salvato e curato migliaia di vite umane. Sarà distribuito nei cinema liguri, verrà proiettato nel circuito dei festival cinematografici, sui network nazionali e TV locali e sarà particolarmente curato il circuito degli Istituti Superiori delle Province Liguri. Per ulteriori info: www.generazione2000.eu.