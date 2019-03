Criteria giovanili, Razzetti da primato: nuovo record assoluto nei 200 farfalla

Genova. Seconda sessione per la sezione maschile dei Criteria Kinder+Sport allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri.

Prestazioni di alto livello tecnico senza sosta alla piscina di via Monte Rosa, come sempre gremita in ogni ordine di posto.

Cadono un record italiano e tre primati della manifestazione che si aggiungono ad altrettanti del primo round. Tra i Cadetti incanta tutti Alberto Razzetti che vola nei 200 farfalla in 1’52”80, record italiano che cancella l’1’53″06 siglato da Matteo Rivolta agli Assoluti invernali nel 2017 e il limite della manifestazione di Francesco Giordano di 1’54”33 del 2014.

Il 20enne ligure, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, toglie oltre quasi due secondi al personale (precedente 1’54”45 siglato a novembre al Nico Sapio). Questi i suoi passaggi ogni 50 metri: 25”11, 53”63, 1’22”97, con un ultimo cinquanta in 29”83 per un inizio di programma con il botto.

“È andato tutto secondo i piani – spiega l’allievo di Davide Ambrosi –. Il tempo è strepitoso, sapevo di poter vale un 1’53 basso ma non di scendere addirittura sotto. Questo per me è un anno importante, quello che mi serve per capire dove posso arrivare: il sogno sono i Mondiali ma guardo anche alle Universiadi. Prima però ci sono gli Assoluti e in vasca lunga posso andare forte”.

Successivamente Razzetti si ripete nei 200 misti vinti in 1’54”68, record della manifestazione (precedente 1’58″18 di Raffaele Tavoletta del 2016) e personale (precedente 1’55”03) che lo conferma al quarto posto tra i performer italiani.