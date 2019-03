Corso Navigatori Rally, successo di Alessandro Balletti

Campo Ligure. Riparte dal Corso Navigatori Rally la Lanterna Corse Rally Team che, come di consueto, ha visto i propri uomini e mezzi impegnati per la finale che si è svolta a Campo Ligure.

Grazie alla disponibilità dell’amministrazione locale è stato possibile allestire un vero e proprio mini-rally, in cui i partecipanti hanno potuto provare per la prima volta l’emozione di leggere le note nell’abitacolo di una macchina da corsa, dopo aver appreso tutte le nozioni teoriche durante le lezioni tenute da Paolo Rocca e Marco Gallizia.

La giornata si è aperta con le ricognizioni a bordo di auto stradali per la stesura delle note sui quaderni forniti dalla Deernote di Alessandro Cervi, seguita dopo il pranzo dalla fase più attesa, ovvero il battesimo del sedile di destra.

Marco Cotugno, Fabio Ferrando ed Alberto Verardo si sono alternati esaminando i corsisti durante la fase eliminatoria; è toccato poi a Gianluca Caserza valutare gli allievi durante la semifinale a bordo di una Peugeot 208 R2B.

Per il pilota genovese si trattava del ritorno al volante dopo il brutto incidente dello scorso Rally Golfo dei Poeti e per alcuni giri Erika Badinelli ha potuto sedere al suo fianco sulla Renault Clio R3 messa a disposizione da Piergiorgio Sforzini; la coppia ha ritrovato immediatamente l’affiatamento, come conferma lo stesso Caserza: “Tornare in macchina è stato emozionante e la cosa che più ci ha sorpreso è che per entrambi non sembra essere successo niente. Abbiamo ritrovato subito tutti gli automatismi e siamo davvero felici di questa conferma. Ora sappiamo che possiamo tornare alle gare e prossimamente penseremo al nostro rientro”.

Successivamente i finalisti si sono alternati al fianco di Andrea Mezzogori, sempre sulla Peugeot 208 messa a disposizione da Fabio Ferrando ed a prevalere è stato il giovane Alessandro Balletti da Bobbio, che ha preceduto Luca Formentera e Carola De Santis. I tre si sono guadagnati l’elogio di Mezzogori: “I ragazzi sono stati bravissimi e mi ha stupito il loro livello, eravamo già al ritmo di una vera prova speciale e sono sicuro che tutti avranno un futuro da protagonisti nel mondo del rally”.

La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, grazie anche a tutto lo staff della scuderia, che ha curato la logistica ed il catering. Fondamentale il contributo degli ufficiali di gara dell’Aci Genova, che hanno garantito la sicurezza sulla prova speciale

Ai primi tre classificati sono andati i premi forniti dalla OMP Racing, rispettivamente una tuta, un completo sottotuta ed un paio di scarpe da competizione; accessori che certamente serviranno per l’imminente inizio di nuove carriere nel mondo del motorsport.