Cornigliano, spaccia ai giardini Melis: arrestato 27enne

Genova. E’ stato colto sul fatto in seguito a un’indagine del commissariato di Cornigliano mentre spacciava ai giardini Melis. Per questo ieri pomeriggio un cittadino dell’Ecuador di 27 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato.

Gli agenti hanno visto il 27enne raccogliere alla base di un albero un involucro per poi cederlo ad un genovese di 57 anni. Immediatamente i poliziotti hanno fermato entrambi i soggetti recuperando anche la dose appena venduta, risultata poi essere eroina, per un peso di 0,72 grammi. I

l pusher è stato poi trovato in possesso di altri 8 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di 5,58 grammi, nonché della somma di 35 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.