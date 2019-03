Cornigliano, martedì 26 apre al traffico la seconda rampa: nel weekend divieto in entrata per quella già in uso

Genova. Manca poco ormai per l’apertura della seconda rampa di collegamento tra la strada a mare Guido Rossa e l’accesso all’autostrada A10 a Cornigliano. Oggi il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della conferenza stampa sull’Hennebique, ha detto che martedì 26 marzo la seconda rampa sarà aperta con notevole miglioramento per il traffico cittadino e per i mezzi pesanti diretti o provenienti dal porto di Genova.

Intanto però questo fine settimana i genovesi e i turisti proprio per l’ultimazione dei lavori dovranno affrontare qualche disagio: per terminare le lavorazioni e i collegamenti tra le due rampe infatti la rampa attualmente utilizzata a doppio senso sarà chiusa in entrata per tutto il fine settimana: gli orari saranno definiti durante una riunione tecnica in prefettura che si terrà domattina. A seguire alle 13 in una conferenza stampa il vicesindaco Stefano Balleari illustrerà i dettagli e la viabilità alternativa.

In pratica comunque per chi esce dalla A10 a Cornigliano non cambia nulla: potrà utilizzare la rampa per accedere a via Guido Rossa, mentre chi deve entrare in autostrada potrà percorrere via Siffredi (che questa volta resta aperta) e salire da via Melen.

I lavori del cosiddetto Lotto 10, come noto, sono stati anticipati di 4 mesi rispetto alla consegna prevista per riportare la città a una viabilità più accettabile nel minor tempo possibile. Questo è costato circa 2 milioni di euro in più, grazie ai fondi della legge sull’emergenza Genova.