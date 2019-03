Coppa Milano-Sanremo: al via l’undicesima rievocazione storica

È partita questa mattina dall’Autodromo di Monza l’XI Rievocazione Storica della Coppa Milano – Sanremo, la gara più antica d’Italia, che si correrà da oggi al 30 marzo 2019, con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione dei “gentlemen driver” che la idearono nel 1906, ma con numerose novità logistiche e sportive.

Lungo un percorso di quasi 700 chilometri, la manifestazione si snoderà tra Lombardia, Piemonte e Liguria, per poi terminare nel Principato di Monaco, toccando città e paesaggi dal fascino intramontabile. Il nuovo percorso, rinnovato rispetto allo scorso anno, attraverserà molti più centri abitati tra cui Vigevano, Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure, Sassello, Finale Ligure, Albenga e Loano, così da dare modo ad appassionati e curiosi di vedere da vicino i “bolidi di ieri” che hanno entusiasmato intere generazioni.

Sono circa 80 le vetture di grande prestigio e valore storico che prendono parte alla manifestazione; tanti gli equipaggi provenienti da Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Regno Unito, Russia, San Marino, Stati Uniti e Svizzera, a conferma dell’importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto al via tre icone della Casa di Stoccarda: la celebre Mercedes 300 SL Gullwing del 1954; la leggendaria Mercedes 300 SL “Cubana” del 1954 che, dopo un lungo restauro, ritorna protagonista nelle competizioni ufficiali a oltre 60 anni dall’ultima gara e con l’originale livrea sportiva del Gran Premio de Cuba; la Mercedes 190 SL del 1958. Tra gli altri capolavori in gara una Ferrari 195 Inter del 1950, vettura dal grande fascino costruita in soli 25 esemplari; una Ferrari 365 GTC Coupé del 1969 di grande valore storico; la Casa di Maranello sarà presente anche con la splendida Ferrari 857S Monza del 1955, prodotta in soli quattro esemplari. Ritornano quest’anno due vetture iconiche come la Porsche 356 Speedster Carrera del 1957 e l’Alfa Romeo Giulia TZ del 1964 insieme a una splendidaAston Martin Le Mans del 1932 e a due Jaguar XK 140 del 1954. Veterane in gara saranno la Fiat Tipo 503 Torpedo del 1927 e l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1932. Anche quest’anno S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia prenderà parte alla Coppa Milano – Sanremo a bordo di una Fiat 1100 TV del 1955.

La gara ha preso il via questa mattina presso l’Autodromo di Monza, dove si sono disputate le verifiche tecniche e sportive, i giri liberi in pista e la parata inaugurale delle vetture. Presso l’Autodromo si è svolto anche il Tribute alla Coppa Milano – Sanremo, un omaggio illustre riservato a un numero limitato vetture di interesse storico, costruite tra il 1906 e il 1976. Dopo il passaggio nel centro di Monza, le auto sono partite alla volta di Milano per il tradizionale ed esclusivo “défilé” nel cuore del Quadrilatero della moda lungo via Montenapoleone e nell’incantevole cornice di Piazza Duomo, dove le vetture sono state ufficialmente presentate al pubblico.

Domani, venerdì 29 marzo gli equipaggi si presenteranno ai nastri di partenza davanti alla sede storica dell’Automobile Club Milano in Corso Venezia, come accadeva nei gloriosi anni ’50 e ’60, con l’obiettivo di onorare una delle più antiche e prestigiose competizioni automobilistiche. La prima giornata terminerà, come da tradizione, a Rapallo, dopo aver attraversato paesaggi straordinari del suggestivo entroterra ligure, lombardo e piemontese. La Coppa Milano – Sanremo è la prima manifestazione di respiro internazionale che apre la stagione a Rapallo, in segno di vicinanza e solidarietà alla cittadinanza, alle istituzioni comunali e al Porto Carlo Riva in un momento di grande difficoltà.

Sabato 30 marzo sarà il giorno decisivo durante il quale gli equipaggi dovranno sostenere le ultime prove speciali: da Rapallo affronteranno le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle del Melogno, sosteranno per un light lunch presso lo Yacht Club della Marina di Loano per poi scendere infine verso Sanremo, in vista del traguardo che dovrà essere raggiunto dalle prime vetture nel tardo pomeriggio.

Nell’ottica di conferire alla competizione una maggiore allure internazionale, quest’anno la Coppa Milano – Sanremo, dopo l’arrivo nella Città dei Fiori, si trasferirà a Montecarlo per il gala dinner e la cerimonia finale di premiazione. Si realizza così una sorta di gemellaggio virtuale tra l’Autodromo di Monza e il Principato di Monaco: due luoghi simbolo del motorsport internazionale. Nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 115 anni, l’AC Milano rinsalda così il suo legame con uno dei più importanti Automobile Club del mondo, trasferendo la sua gara più antica tra le strade del Principato.

L’XI Rievocazione Storica vanta altresì partner illustri, a cominciare da Mercedes–Benz Italia, da quest’anno main sponsor e official car della gara: il fascino senza tempo della Casa della Stella si unisce così a quello della gara più antica d’Italia. Confermano la loro presenza IWC Schaffhausen, storico marchio d’eccellenza e incomparabile precisione dell’orologeria svizzera, in qualità di main sponsor e official timekeeper, Banco Desio, financial supporter della gara, e Pirelli.

Nella splendida cornice del Port Hercule di Montecarlo, gli equipaggi saranno accolti negli esclusivi e suggestivi spazi dellaMonaco Boat Service, storico dealer Riva di proprietà dell’omonima famiglia, presente in veste di partner d’eleganza. Le vetture giungeranno infatti all’interno dello storico tunnel progettato negli anni ’60 dall’ingegnere Carlo Riva, suggellando così uno storico gemellaggio tra le eleganti autovetture della Coppa Milano – Sanremo e il marchio icona della nautica internazionale.

Tra in nuovi partner della manifestazione ci sarà anche Moto Guzzi, storico marchio motociclistico del Gruppo Piaggio, che metterà a disposizione le sue bellissime V7 e V85 TT per scoprire su due ruote tutto il percorso della Coppa Milano-Sanremo.

Si riconferma inoltre la presenza di Alcar, il gruppo leader di mercato nel settore europeo dell’aftermarket automotive per la produzione di cerchi in lega e acciaio e Melià Hotels International, official logistics partner. A questi si aggiungono Cuvage, eccellenza italiana dello spumante metodo classico e official supplier della gara per il settore beverage, e Gioielleria Pennisi, sinonimo di eccellenza nella gioielleria, con particolare riferimento a quella di antiquariato, grazie a un expertise in gioielli rari e preziosi e objets de vertu.

Questa XI Rievocazione Storica sarà corredata da 41 titoli d’onore che premieranno i primi 10 equipaggi della classifica generale della regolarità storica, i primi 3 classificati per ciascun raggruppamento e i primi 3 classificati nelle prove di media. Come da tradizione verrà premiato anche il primo equipaggio femminile che, oltre al titolo assoluto, potrà gareggiare per l’ambito premio “Coppa delle Dame” che quest’anno avrà un prestigioso trofeo, realizzato dalla famosa Gioielleria Pennisi di Milano: una composizione preziosa che coniuga un elemento liberty del 1910 con alcuni tratti moderni.

A questi si aggiunge poi un premio di speciale valore simbolico, il “Trofeo degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia”, il titolo che la Real Casa conferirà all’equipaggio che saprà distinguersi per fair play e cavalleria, istituito per rendere omaggio al celebre antenato Adalberto di Savoia, che vinse la Coppa Milano – Sanremo nel 1933.

Competizione e spettacolarità non mancheranno neanche in questa edizione. Gli equipaggi partecipanti potranno confrontarsi in un maggior numero di prove cronometrate, ben 90, oltre alle 6 prove di media con rilevamenti intermedi.

Tanti, dunque, gli elementi del passato da cui attingere per una manifestazione esclusiva, unica e in grado di ridare ai concorrenti l’opportunità di misurarsi al volante delle proprie vetture, sia in pista (come da tradizione presso il mitico Autodromo di Monza), che lungo il percorso con le prove cronometrate che, unitamente alla suggestiva partenza dal centro di Milano e ai défilé nelle splendide cornici di Rapallo, Sanremo e Montecarlo, contribuiranno a rievocare il fascino mai sopito della gara più antica d’Italia.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, Assolombarda, Montenapoleone District, Regione Piemonte, Comune di Aqui Terme, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Comune di Sanremo.