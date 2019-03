Commissioni regionali antimafia, Salvatore e Garibaldi: “Viale faccia seguire i fatti alle parole”

Genova. “Abbiamo già predisposto il testo unificato e condiviso, pronto per essere votato in Commissione: stiamo aspettando da mesi che la commissione sia finalmente convocata” cosi la capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore spiega il pieno accordo con il consigliere del Pd Luca Garibaldi rispetto alle proposte di deliberazione sulle commissioni regionali sul fenomeno mafioso in Liguria,

“Pronti anche domani mattina ad approvare il testo, sta alla maggioranza che per mesi è invece rimasta ferma, nonostante i nostri solleciti, far proseguire i lavori in Commissione per ratificare il documento”, commenta a sua volta Luca Garibaldi.

“Vogliamo istituire una prima Commissione di studio della criminalità organizzata in Liguria che sia immediatamente operativa e che abbia una durata minima di sei mesi, fino al termine di questa legislatura, e predisporre la legge regionale affinché sia istituita finalmente una Commissione regionale antimafia permanente, con funzioni di studio e di inchiesta, a partire dalla prossima legislatura” commentano insieme i due proponenti delle opposizioni.

“È necessario che Viale è la sua maggioranza facciano seguire alle dichiarazioni i fatti: da un anno avremmo potuto avere già questo prezioso strumento in una regione dove la criminalità organizzata è presente e radicata da tempo”, concludono.