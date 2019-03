‘Come affrontare il gioco d’azzardo sostenendo familiari, volontari e servizi’. Il convegno a Sestri Levanti

Genova. Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 16.30, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie a Sestri Levante, si terrà l’incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, “Come affrontare il gioco d’azzardo sostenendo familiari, volontari e servizi”.

L’evento costituisce una delle azioni previste dal progetto Mind the G.A.P. realizzato dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna, con il contributo della Chiesa Cristiana Avventista, che con il proprio 8xMille genera bandi per contrastare il gioco d’azzardo e l’usura.

La formazione sarà condotta dalla psicologa Simona Celle del SerT e darà informazioni preziose sulle trappole che cela il gioco d’azzardo, consigli su come intervenire per aiutare persone cadute nella dipendenza e uno sguardo sulla rete territoriale.

Interverranno l’assessore Lucia Pinasco, la dott.ssa Maria Diletta De Martini Coordinatore Ambito Territoriale Sociale e Disabili del Distretto 16, che racconteranno dell’importanza, per il Comune di Sestri Levante di aver aderito al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo e la Fondazione Antiusura da anni impegnata per contrastare l’indebitamento che sempre più spesso ha a che fare con il fenomeno della ludopatia.