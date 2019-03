Cogoleto, i giovani manifestano per chiedere la proroga del commissariamento della ex Stoppani

Cogoleto. Anche il Pd Genova ha partecipato oggi alla manifestazione sul Lungomare Govi a Cogoleto, in prossimità della foce del Rio Lerone, organizzata dalla Consulta dei giovani del Comune di Cogoleto e di Arenzano per chiedere al Governo la proroga del Commissariamento dell’ex Stoppani, scaduta il 14 febbraio scorso e indispensabile per il trattamento delle acque di falda.

Interrompendo questo trattamento ci sarebbero conseguenze devastanti per l’ambiente e la salute dei cittadini con lo sversamento di cromo in mare. Sono intervenuti al presidio Alberto Pandolfo, segretario Pd Genova, Stefano Damonte, consigliere Città metropolitana e segretario Pd Cogoleto, Valter Ferrando, consigliere regionale Pd, Marina Costa, segreteria Pd Genova e vicesindaco Cogoleto, Fabio Quartino, segreteria Pd Genova e segretario Pd Crevari, Giovanni Minuto, vice segretario Pd Arenzano ed Elio Cuneo, capogruppo Pd Città metropolitana di Genova.

“La presenza alla manifestazione odierna conferma l’impegno sul tema portato avanti da sempre dal Partito democratico sulla questione, sia a livello locale che nazionale, attraverso i parlamentari Pd”, scrivono i Dem in un comunicato.