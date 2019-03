Cogoleto, Ermione e Daisy in fuga dalle fiamme. La rete si mobilita alla ricerca dei due cani

Genova. Il maxi incendio di questa notte a Cogoleto, per fortuna non ha fatto registrare feriti, anche se la conta dei danni non è ancora stata fatta.

Ma in questi ore la rete si sta mobilitando per ritrovare due cagnolini che, spaventati dalle fiamme che lambivano la loro casa, sono scappati. La zona è Capieso e i cani sono quelli della foto.

Ermione, jack russel a pelo lisco e Daisy, jack russel a pelo ruvido. Chi li avvistasse può contattare i padroni allo 3473248050.